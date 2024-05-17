В Сеуле проходит саммит по искусственному интеллекту

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21-22 мая в Сеуле проходит глобальный саммит по искусственному интеллекту, организаторами которого являются совместно РК и Великобритания. Его тема - «Безопасность искусственного интеллекта: К инновационному и инклюзивному будущему». Участники саммита рассматривают риски, связанные с быстро развивающимися технологиями, а также возможности глобального управления искусственным интеллектом. В мероприятии принимают участие лидеры крупнейших стран, представители ведущих технологических компаний и международных организаций. В первый день саммита президент РК Юн Сок Ёль и премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведут виртуальную встречу лидеров стран «Большой семёрки» - США, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии, а также Сингапура и Австралии. Во второй день в Корейском институте передовой науки и технологий пройдёт министерская сессия, на которой будут обсуждаться вопросы безопасности искусственного интеллекта.