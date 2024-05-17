В РК началось обсуждение МРОТ на 2025 год

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21 мая приступила к работе комиссия, которая должна определить почасовой минимальный размер оплаты труда (МРОТ) РК на 2025 год. В её составе 27 человек – по девять представителей общественных организаций, трудящихся и работодателей. МРОТ на этот год составляет 9.860 вон (7,2 доллара) в час, что на 2,5% больше, чем в прошлом году. Его увеличение хотя бы на 1,42% или 140 вон приведёт к тому, что минимальная заработная плата в следующем году впервые превысит отметку в 10 тысяч вон (7,3 доллара) в час. В соответствии с законом, комиссия должна завершить работу до 27 июня, однако это представляется маловероятным. Представители трудящихся и общественных организаций требуют существенного увеличения МРОТ, ссылаясь на рост стоимости жизни, в то время как работодатели выступают либо за его замораживание, чтобы облегчить затраты владельцев малого бизнеса, либо за установление дифференцированного МРОТ для отдельных отраслей. Трудящиеся настаивают на том, что применение отраслевых коэффициентов снизит уровень заработной платы.