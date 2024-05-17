Лишь 5% бастовавших врачей-интернов вернулись на рабочие места

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По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения РК, 659 врачей-интернов, или 5,1% из 13 тысяч участников забастовки против увеличения приёма в медицинские вузы, вернулись на рабочие места в ста крупных больницах. Забастовка продолжается уже три месяца. На прошлой неделе Апелляционный суд Сеула отклонил требование забастовщиков заблокировать правительственный план медицинской реформы. Как заявил замминистра здравоохранения и социального обеспечения Пак Мин Су, решение суда позволило правительству беспрепятственное реализовывать план. Он в очередной раз призвал медицинское сообщество прекратить незаконные коллективные действия и начать конструктивный диалог. Пак Мин Су напомнил, что, согласно закону, перерыв в стажировке не может превышать трёх месяцев. Он предупредил, что в случае продолжения забастовки врачи-интерны могут лишиться права на сдачу в следующем году экзамена на получение лицензии специалистов.