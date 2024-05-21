Принята декларация о безопасном искусственном интеллекте

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Участники проходящего в Сеуле глобального саммита по искусственному интеллекту, организаторами которого являются РК и Великобритания, приняли 21 мая совместную декларацию. Она предусматривает продвижение безопасного, инновационного и инклюзивного искусственного интеллекта для решения проблем, связанных с быстро развивающимися технологиями. «Мы признаём, что безопасность, инновации и инклюзивность искусственного интеллекта являются взаимосвязанными целями. Поэтому важно учитывать эти приоритеты в международных дискуссиях по управлению искусственным интеллектом для решения широкого спектра возможностей и проблем»,- говорится в документе. Он принят в ходе виртуальной встречи лидеров стран «Большой семёрки», Сингапура, Австралии и представителей ведущих международных организаций - ООН, Организации экономического сотрудничества и развития и Евросоюза. 22 мая в Корейском институте передовой науки и технологий проходит очная министерская сессия, на которой обсуждаются действия по повышению безопасности искусственного интеллекта.