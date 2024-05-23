РК и Индонезия обсудили экономическое сотрудничество

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РК и Индонезия будут расширять связи в различных сферах экономики, включая построение стабильной цепочки поставок ключевых полезных ископаемых, а также прилагать усилия к сокращению выбросов парниковых газов. Соответствующие договорённости достигнуты в ходе состоявшихся 22 мая в Сеуле переговоров министра промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кына и министра-координатора правительства Индонезии по экономическим вопросам Эйрланги Хартарто. В ходе переговоров было отмечено, что Индонезия демонстрирует ежегодный экономический рост на уровне 5%. Этому способствуют богатые запасы полезных ископаемых. Ан Док Кын попросил своего индонезийского коллегу оказывать содействие южнокорейским компаниям, работающим в этой стране. Стороны договорились использовать для дальнейшего укрепления связей Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнёрстве и такие глобальные платформы как Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство.