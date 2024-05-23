Юн Сок Ёль: Низкая рождаемость – угроза национального масштаба

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Низкий уровень рождаемости в РК – это угроза национального масштаба. Она требует фундаментального решения, поскольку переплетена с различными социальными и культурными факторами. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 22 мая в Сеуле на церемонии открытия Конференции лидеров Азии. Он подтвердил намерение создать в ближайшее время новое правительственное ведомство, которое будет заниматься решением проблемы рождаемости. Ранее глава государства говорил, что глава нового ведомства будет одновременно вице-премьером по социальным вопросам, который займётся также вопросами образования, труда и социального обеспечения. Создание нового ведомства потребует пересмотра структуры правительства. Общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее число детей, рождаемых женщиной в течение жизни, составил в прошлом году в РК 0,72. Это один из самых низких показателей в мире. Он намного ниже уровня 2,1, необходимого для поддержания численности населения на стабильном уровне без иммиграции.