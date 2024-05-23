Годовая зарплата наёмных работников в РК – 91,6% средней по ОЭСР

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По состоянию на 2022 год среднегодовой размер заработной платы наёмных работников в РК составил 48.922 доллара. Это 91,6% среднего показателя по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Нынешний уровень зарплаты в 1,4 раза выше, чем в 1992 году, когда он составлял 63,8% среднего по ОЭСР. РК занимает 19-е место среди стран-членов ОЭСР по среднегодовой зарплате наёмных работников. На первом месте Исландия – 79.473 доллара. Далее следуют Люксембург, США, Швейцария, Бельгия и Дания. Последние места в рейтинге занимают Мексика (16.685 долларов), Греция (25.979 долларов) и Словакия (26.263 доллара). Япония на 25-м месте – 45.509 долларов. Средняя заработная плата в РК в 1,2 раза выше, чем в Японии. Между тем, разрыв в уровнях зарплаты между мужчинами и женщинами, который составляет в РК 31,2%, является самым большим в ОЭСР. Кроме того, средняя зарплата в крупных южнокорейских компаниях в 2,1 раза выше, чем в компаниях малого и среднего бизнеса.