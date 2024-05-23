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Политика

Главы МИД РК и Японии обсудили подготовку к саммиту с участием КНР

Write: 2024-05-23 10:50:41Update: 2024-05-23 15:06:06

Главы МИД РК и Японии обсудили подготовку к саммиту с участием КНР

Photo : 외교부

22 мая министры иностранных дел РК и Японии Чо Тхэ Ёль и Ёко Камикава обсудили по телефону подготовку к трёхстороннему саммиту, в котором также участвует лидер Китая. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, в ходе 35-минутных переговоров Чо Тхэ Ёль выразил надежду на то, что трёхсторонний саммит послужит импульсом для дальнейшего развития двусторонних связей между Сеулом и Токио. Ёко Камикава предложила продолжить сотрудничество для успешного проведения трёхстороннего саммита. По сообщениям японских СМИ, саммит пройдёт в Сеуле 26-27 мая. Чо Тхэ Ёль также поделился итогами своего недавнего визита в Пекин, отметив, что визит является значимым, поскольку у него был «честный и откровенный» разговор с Ван И. В ходе телефонных переговоров главы МИД РК и Японии также обсудили проблемы двусторонних отношений,- сообщили во внешнеполитическом ведомстве, не вдаваясь в подробности. 
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