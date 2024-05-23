Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 3,5%

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23 мая Совет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял решение сохранить учётную ставку на уровне 3,5%. Она остаётся неизменной с февраля прошлого года. Нынешнее решение было принято с учётом сохранения высокой инфляции на фоне роста экспорта, а также в связи с нестабильным валютным курсом. Рост потребительских цен составил в апреле 2,9%, что превышает среднесрочный целевой показатель Банка Кореи в 2%. Высокие мировые цены на нефть и инфляция в США побуждают южнокорейский центробанк сохранять осторожность при определении учётной ставки. Кроме того, существуют опасения, что растущие долги домохозяйств могут ещё больше уменьшить потребительский спрос. Замораживание учётной ставки Банка Кореи последовало за решением Федеральной резервной системы США сохранить базовую процентную ставку по кредитам на стабильном уровне 5,25-5,50%.