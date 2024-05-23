Лето в РК будет более жарким и дождливым

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В соответствии с прогнозом Корейской метеорологической администрации существует 50-процентная вероятность, что температура воздуха в июне и августе будет выше средней многолетней нормы. Что касается июля, то с 40-процентной вероятностью она будет в пределах нормы или чуть выше. Данный прогноз основан на том, что нынешней весной температура поверхности моря в тропической западной части Тихого океана, Индийском и Атлантическом океанах была выше нормы, а снежный покров в Европе был меньше обычного. Это увеличивает вероятность проникновения на Корейский полуостров тёплых южных ветров. Возможность выпадения в июле и августе более обильных дождей, чем обычно, составила 40%. Однако вероятность того, что в июне количество осадков будет соответствовать норме, составила 50%. Это связывают с повышением влажности под влиянием высокой температуры в Индийском и Атлантическом океанах. Тайфунов, который пройдут будущим летом через Корейский полуостров, будет столько же, либо меньше, чем обычно.