РК и Япония усилят борьбу с контрабандой наркотиков

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Таможенные ведомства РК и Японии усилят сотрудничество в пресечении и предотвращении контрабанды наркотиков. Соответствующая договорённость достигнута в ходе 33-го заседания глав таможенных ведомств двух стран, состоявшегося 22 мая в Сеуле. Начальник таможенного управления РК Ко Гван Хё и начальник таможенного бюро министерства финансов Японии Кадзухико Эдзима отметили, что в последнее время растёт число выявленных случаев провоза наркотиков в грузовых контейнерах на морских судах. Они договорились обмениваться информацией по этому поводу. Кроме того, достигнута договорённость расширить сотрудничество по таможенным вопросам в рамках Регионального всеобъемлющего экономического партнёрства. Это одно из крупнейших в мире соглашений о свободной торговле, на 15 стран-участниц которого приходится около 30% мирового валового внутреннего продукта, населения и объёма торговли.