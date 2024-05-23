Правительство РК поддержит полупроводниковую отрасль

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Правительство РК выделит 26 трлн вон (19 млрд долларов) на поддержку критически важной полупроводниковой промышленности в условиях усиливающейся глобальной конкуренции. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 23 мая на межведомственном совещании по экономическим вопросам. Средства пойдут на финансирование исследований, которые ведут производители полупроводников и поставщики материалов. Правительство планирует также продлить налоговые льготы для производителей полупроводников, срок действия которых истекает в конце года. Данное решение призвано способствовать активизации инвестиций в проект полупроводникового мегакластера в провинции Кёнгидо. Пакет поддержки призван принести пользу всей цепочке поставок полупроводников, в первую очередь, малым и средним компаниям. «Если компании расширят инвестиции и получат больше прибыли за счёт налоговой поддержки, страна получит больше качественных рабочих мест, тем самым оживив экономику и увеличив налоговые поступления»,- подчеркнул глава государства.