Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Правительство РК поддержит полупроводниковую отрасль

Write: 2024-05-23 15:06:46Update: 2024-05-23 17:36:05

Правительство РК поддержит полупроводниковую отрасль

Photo : YONHAP News

Правительство РК выделит 26 трлн вон (19 млрд долларов) на поддержку критически важной полупроводниковой промышленности в условиях усиливающейся глобальной конкуренции. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 23 мая на межведомственном совещании по экономическим вопросам. Средства пойдут на финансирование исследований, которые ведут производители полупроводников и поставщики материалов. Правительство планирует также продлить налоговые льготы для производителей полупроводников, срок действия которых истекает в конце года. Данное решение призвано способствовать активизации инвестиций в проект полупроводникового мегакластера в провинции Кёнгидо. Пакет поддержки призван принести пользу всей цепочке поставок полупроводников, в первую очередь, малым и средним компаниям. «Если компании расширят инвестиции и получат больше прибыли за счёт налоговой поддержки, страна получит больше качественных рабочих мест, тем самым оживив экономику и увеличив налоговые поступления»,- подчеркнул глава государства.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >