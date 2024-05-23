Саммит РК, Китая и Японии пройдёт в Сеуле 26-27 мая

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Лидеры РК, Китая и Японии проведут 26-27 мая в Сеуле первый за четыре с половиной года трёхсторонний саммит. Как сообщили 23 мая в администрации южнокорейского президента, глава РК Юн Сок Ёль, премьер госсовета Китая Ли Цян и премьер-министр Японии Фумио Кисида встретятся в трёхстороннем формате 27 мая. Двусторонние переговоры южнокорейского лидера с его японским и китайским коллегами пройдут 26 мая. Ли Цян посетит РК впервые с момента вступления в должность в марте 2023 года. В ходе трёхстороннего саммита будут затронуты шесть областей сотрудничества - экономика и торговля, устойчивое развитие, здравоохранение, наука и технологии, борьба со стихийными бедствиями и безопасность, а также гуманитарные обмены. Будут обсуждаться также региональные и международные вопросы. 26 мая участники саммита встретятся за ужином с представителями деловых кругов трёх стран, а 27 мая примут участие в открытии бизнес-форума.