РК и США завершили второй раунд обсуждения расходов на оборону

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23 мая РК и США завершили второй раунд переговоров по подготовке нового двустороннего Соглашения о специальных мерах, которое вступит в силу в 2026 году. Документ определяет, в частности, доли сторон в расходах на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове. Первый раунд состоялся 23-25 апреля в Гонолулу. Делегации на переговорах, проходивших в течение трёх дней в Сеуле, возглавляли представитель министерства иностранных дел РК по распределению расходов на оборону Ли Тхэ У и заместитель помощника госсекретаря США по соглашениям в сфере безопасности Линда Спехт. Детали переговоров не раскрываются. Между тем, как сообщил на условиях анонимности представитель МИД РК, их участники постарались «улучшить понимание позиций друг друга». Следующий раунд переговоров пройдёт в Вашингтоне. Начало переговоров почти за два года до истечения срока действия нынешнего соглашения ряд экспертов связывают с желанием Сеула завершить их до президентских выборов в США. У Дональда Трампа велики шансы вернуться в Белый дом, а в период своего предыдущего президентского срока он требовал увеличить южнокорейскую долю расходов на содержание воинского контингента США в пять раз.