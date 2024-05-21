В июне РК будет председательствовать в СБ ООН

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РК, которая является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, в соответствии с принципом ротации будет председательствовать в июне в Совбезе. Об этом сообщил 23 мая на пресс-конференции в Нью-Йорке постоянный представитель РК при ООН Хван Чжун Гук. РК получит статус председателя впервые с мая 2014 года, когда она также являлась непостоянным членом. РК планирует поднять тему кибербезопасности в рамках открытого обсуждения на высоком уровне. Председательствовать на заседании будет министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль. «Киберпреступления – это угроза безопасности, с которой сталкиваются все страны, независимо от того, развитая это страна или развивающаяся, западная или незападная, демократическое или авторитарное государство»,- отметил Хван Чжун Гук. Во время своего председательства РК также будет стремиться проводить публичные дискуссии по проблеме вооружённых конфликтов,- добавил он.