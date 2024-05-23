Япония признаёт успехи КНДР в улучшении оружейного потенциала

Северная Корея сосредоточила усилия на улучшении качественных характеристик своих ракетных и ядерных вооружений. Как сообщает агентство Киодо цусин, об этом говорится в проекте «Белой книги по вопросам обороны», которая будет выпущена в июле министерством обороны Японии. Запуск твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» и военного разведывательного спутника «Маллигён-1» дополняют возможности ядерного и ракетного оружия Севера,- говорится в документе. Что касается Китая, то он представляет собой «крупнейший стратегический вызов, невиданный прежде». Военный баланс между Китаем и Тайванем «быстро смещается в сторону, выгодную Китаю», а стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией описывается в «Белой книге» как «серьёзная проблема безопасности».