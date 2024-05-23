Банк Кореи: Рост экономик США и КНР положительно скажется на РК

Photo : KBS News

Улучшение экономической ситуации в США и Китае может оказать положительное влияние на экспортную отрасль РК. Однако торговое противостояние и технологическая конкуренция двух стран в среднесрочной перспективе могут оказать отрицательное влияние на южнокорейскую экономику. Об этом говорится в опубликованном 24 мая отчёте экспертов Банка Кореи. Они полагают, что в этом году США и Китай сохранят рост своих экономик в основном за счёт внутренних рынков, чему способствуют правительственные меры в сфере финансов и промышленности. Расширение американских и китайских инвестиций сказывается на южнокорейском экспорте капитальных товаров, а меры США по сдерживанию китайского экспорта являются положительным фактором для южнокорейского экспорта полупроводников, автомобилей и других ключевых товаров. Однако усиление противостояния двух стран и повышение уровня локализации производства впоследствии могут негативно сказаться на экспортной отрасли РК, - говорится в документе.