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Экономика

Импортные тарифы на свежие продукты питания будут снижены

Write: 2024-05-24 12:15:00Update: 2024-05-24 12:16:37

Импортные тарифы на свежие продукты питания будут снижены

Photo : YONHAP News

Цены на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты в последнее время немного снизились, но сохраняется высокая неопределённость из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке и погодных условий предстоящим летом. Об этом заявил заместитель министра планирования и финансов РК Ким Бён Хван, выступая 24 мая на экономическом совещании в Сеуле. В нынешней ситуации правительство примет упреждающие меры, продлив сокращение тарифных квот на импорт сельскохозяйственной продукции и увеличив государственные резервы. В качестве «превентивных шагов» будут расширены программы скидок на сушёные морские водоросли, а после корректировки базовых тарифных ставок планируется ввезти 825 тонн водорослей из-за рубежа. В преддверии высокого летнего спроса будут расширены поставки куриного мяса. Кроме того, в летний период будут взяты под контроль цены на проживание, транспорт и другие туристические продукты. 
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