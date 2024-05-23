Импортные тарифы на свежие продукты питания будут снижены

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Цены на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты в последнее время немного снизились, но сохраняется высокая неопределённость из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке и погодных условий предстоящим летом. Об этом заявил заместитель министра планирования и финансов РК Ким Бён Хван, выступая 24 мая на экономическом совещании в Сеуле. В нынешней ситуации правительство примет упреждающие меры, продлив сокращение тарифных квот на импорт сельскохозяйственной продукции и увеличив государственные резервы. В качестве «превентивных шагов» будут расширены программы скидок на сушёные морские водоросли, а после корректировки базовых тарифных ставок планируется ввезти 825 тонн водорослей из-за рубежа. В преддверии высокого летнего спроса будут расширены поставки куриного мяса. Кроме того, в летний период будут взяты под контроль цены на проживание, транспорт и другие туристические продукты.