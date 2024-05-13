РК ввела санкции против семи граждан КНДР и двух российских судов

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РК ввела санкции против семи северокорейских граждан и двух российских морских судов по подозрению в финансирования ракетной и ядерной программ Пхеньяна, а также в перевозке военных грузов между Россией и КНДР. Как отмечается в сообщении министерства иностранных дел РК, эти действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. В санкционный список попали глава представительства внешнеторговой компании «Чосон» в Сирии Рим Ён Хёк, глава представительства внешнеторговой компании «Тхэрён» во Владивостоке Хан Хёк Чхоль и пять сотрудников северокорейских компаний, работавших на Дальнем Востоке России. Их подозревают в причастности к незаконным перевозкам нефтепродуктов, торговле оружием и военной техникой, зарабатывании валюты для финансирования северокорейских оружейных программ. Два российских судна MAIA-1 и MARIA подозреваются в перевозке контейнеров с военными грузами между портами Северной Кореи и России. Судам, находящимся под санкциями, необходимо специальное разрешение для захода в южнокорейский порт. Москва неоднократно и категорически отвергала обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном.