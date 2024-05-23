Приём в медицинские вузы РК увеличится на 1.509 человек в год

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24 мая Корейский совет по университетскому образованию одобрил увеличение приёма в медицинские вузы страны, начиная с 2025 года. Оно является частью продвигаемой правительством медицинской реформы, которая направлена на решение проблемы нехватки врачей в сельских районах. В марте этого года министерство образования выделило медицинским факультетам университетов две тысячи дополнительных мест для абитуриентов. В свою очередь, университеты подготовили собственные предложения. В итоге совет утвердил 1.469 дополнительных мест для абитуриентов в 31 университете. С учётом 40 дополнительных мест для абитуриентов в университете Чха, который не является членом совета, приём на медицинские факультеты в 2025 году увеличится на 1.509 человек и составит 4.567 человек. Некоторые университеты решили не полностью использовать выделенное им увеличение из-за сопротивления со стороны врачей-интернов и студентов-медиков. Это первое увеличение приёма в медицинские вузы с 1998 года.