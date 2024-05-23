Президент РК встретился с лидерами Китая и Японии

Photo : YONHAP News

26 мая в Сеуле состоялись двусторонние переговоры президента РК Юн Сок Ёля с премьером госсовета Китая Ли Цяном и премьер-министром Японии Фумио Кисидой. В ходе южнокорейско-китайских переговоров достигнута договорённость начать диалог по вопросам дипломатической безопасности и пересмотру соглашения о свободной торговле между двумя странами. В соответствии с договорённостью, диалог по дипломатической безопасности будет проходить в формате «два плюс два» с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Кроме того, во второй половине текущего года возобновится стратегический диалог заместителей министров иностранных дел. Два лидера договорились также активизировать работу совместного комитета по инвестиционному сотрудничеству и начать диалог по экспортному контролю. В ходе переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой достигнута договорённость создать исторический поворотный момент в двусторонних отношениях в 2025 году, когда будет отмечаться 60-летие нормализации дипломатических отношений между двумя РК и Японией. Благодаря доверительным отношениям с премьер-министром Японии, двусторонние обмены на всех уровнях значительно улучшились,- отметил Юн Сок Ёль. В ответ японский премьер призвал продолжить челночную дипломатию, основанную на доверии между лидерами. Он напомнил, что нынешняя встреча глав РК и Японии стала десятой по счёту.