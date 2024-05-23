Шесть граждан РК эвакуированы из Новой Каледонии

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Шесть южнокорейских граждан эвакуированы из Новой Каледонии, где сложилась сложная политическая ситуация. Как сообщили 26 мая в министерстве иностранных дел РК, южнокорейцы покинули территорию Тихоокеанского региона Франции на самолёте при содействии французского правительства. Правительство РК продолжит обеспечивать безопасность своих граждан в Новой Каледонии,- сообщили в МИД. Мирная демонстрация в столице территории Нумеа, начавшаяся 13 мая, переросла в погромы. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Семь человек, включая двух жандармов, погибли. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова.