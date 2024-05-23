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Политика

РК завершила разработку системы ПРО L-SAM

Write: 2024-05-27 11:19:00Update: 2024-05-27 11:37:57

РК завершила разработку системы ПРО L-SAM

Photo : KBS News

РК завершила разработку отечественной системы зенитных ракет большой дальности (L-SAM). Об этом сообщили25 мая в Корейском агентстве оборонных закупок. Система L-SAM, предназначенная для поражения приближающихся целей на высоте 50-60 км, признана соответствующей техническим требованиям военных. Серийное производство L-SAM начнётся в 2025 году, а постановка на вооружение в 2028 году. L-SAM сыграет ключевую роль в многоуровневой Корейской противовоздушной и противоракетной обороне (KAR). В настоящее время южнокорейские военные используют отечественную зенитно-ракетную систему средней дальности и американскую систему Patriot Advanced Capability-3 для перехвата приближающихся ракет на меньших высотах, чем L-SAM. Для целей на больших высотах страна до сих пор полагалась на систему обороны высотной зоны вооружённых сил США в РК, которая может защищать от угроз верхнего уровня на высотах 40-150 км. 
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