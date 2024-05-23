Realmeter: Рейтинг президента РК седьмую неделю на уровне 30%

Photo : YONHAP News

30,3% граждан РК положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 66,1% дают отрицательную оценку его деятельности. Таковы результаты опроса 2.506 взрослых жителей страны, проведённого с 20 по 24 мая агентством Realmeter. Рейтинг главы государства сохраняется на 30-процентном уровне семь недель подряд. Положительная оценка сократилась на 1,1%, а отрицательная выросла на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей. Погрешность при обработке данных может составить ±2,0% при уровне достоверности 95%. По результатам отдельного опроса 1.004 взрослых жителей страны, проведённого 23-24 мая, рейтинг правящей партии Сила народа составил 35,2%, а крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро – 33,9%. Среди новых политических партий лидирует Партия инноваций Отечество, которую поддержали 13,8% опрошенных. 7,6% опрошенных не поддерживают ни одну партию. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.