Правительство РК ускорит проведение медицинской реформы

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Правительство РК ускорит реализацию мер в рамках медицинской реформы. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Пак Мин Су, выступая 27 мая на совещании в Сеуле. Он призвал профильные ведомства сделать для этого всё от них зависящее, а также продолжить усилия по разрешению продолжающихся разногласий с врачами, которые недовольны решением правительства увеличить приём в медицинские вузы. Правительство примет меры для бесперебойной работы системы неотложной медицинской помощи и урегулирования конфликта,- отметил Пак Мин Су. Он потребовал от больниц провести индивидуальные консультации с бастующими врачами-интернами, чтобы побудить их вернуться в больницы. Накануне президент страны Юн Сок Ёль призвал министерства образования и здравоохранения предпринять шаги, чтобы гарантировать студентам медицинских вузов достойное образование.