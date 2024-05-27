РК, Япония и Китай – за безъядерный статус Корейского полуострова

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«Поддержание мира, стабильности и процветания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии служит нашим общим интересам и является нашей общей ответственностью»,- говорится в совместной декларации, принятой 27 мая в Сеуле по итогам саммита лидеров РК, Японии и Китая. Президент РК Юн Сок Ёль, премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер госсовета Китая Ли Цян согласились продолжать прилагать усилия для политического урегулирования на Корейском полуострове. В ходе саммита президент РК и премьер-министр Японии осудили план запуска Пхеньяном разведывательного спутника как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, призвав Пхеньян прекратить ракетную активность. В свою очередь, премьер госсовета Китая призвал страны региона проявлять сдержанность для смягчения напряжённости, чтобы «не допустить ухудшения ситуации». «РК, Япония и Китай должны решать деликатные вопросы, учитывая интересы друг друга, практиковать подлинный многосторонний подход для совместной защиты стабильности в регионе Северо-Восточной Азии»,- сказал Ли Цян. В ходе трёхстороннего саммита обсуждались пути развития сотрудничества в шести конкретных областях: экономика и торговля, устойчивое развитие, вопросы здравоохранения, наука и технологии, преодоление последствий стихийных бедствий и безопасность, а также обмены между людьми. Лидеры трёх стран договорились развивать трёхстороннее сотрудничество путём саммитов и министерских встреч на регулярной основе.