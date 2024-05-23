Деловые круги РК, Японии и Китая создадут консультативный орган

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Лидеры деловых кругов РК, Японии и Китая сформируют трёхсторонний консультативный орган для содействия экономическому сотрудничеству. Об этом объявили 27 мая в Сеуле председатель Корейской торгово-промышленной палаты Чхве Тхэ Вон, председатель Японской федерации бизнеса (Кейданрэн) Масакадзу Токура и председатель Китайского совета по содействию международной торговле Рен Хунбин. Восьмой трёхсторонний бизнес-саммит состоялся впервые за четыре с половиной года в рамках девятого саммита лидеров трёх стран. Его участники отметили, что новый консультативный орган будет создан для совместного реагирования на наиболее серьёзные проблемы на фоне геополитических рисков и изменений в международной торговой среде. Они договорились сотрудничать в области цифровизации, торговли и цепочек поставок, пообещав приложить совместные усилия для сокращения выбросов углекислого газа и решения проблемы старения общества для устойчивого роста. Девятый трёхсторонний бизнес-саммит планируется провести в Японии.