Пхеньян сообщил о неудачном запуске спутника

Предпринятая 27 мая Пхеньяном попытка запустить новый военный разведывательный спутник оказалась неудачной. Как сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на заместителя директора главного государственного управления по аэрокосмической технике КНДР, ракета-носитель нового типа со спутником «Маллигён-1-1», запущенная с космодрома Сохэ, расположенного в районе деревни Тончхан-ни уезда Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто, взорвалась в воздухе на этапе полёта, в котором задействована первая ступень ракеты. Специалисты комитета по подготовке к запуску спутников пришли к предварительному выводу, что причина заключается в ненадёжности элементов недавно разработанного двигателя. Эксперты рассмотрят и другие факторы,- говорится в сообщении. 27 марта в 22:44 по корейскому времени объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК зафиксировал запуск ракеты в южном направлении над Жёлтым морем. Через две минуты после запуска ракета пропала с радаров, а в морской акватории были зафиксированы множественные фрагменты ракеты. Неудачный запуск подтверждают также кадры яркой вспышки в небе, похожей на взрыв, в районе северокорейско-китайской границы, показанные японским телеканалом NHK. Ранее Пхеньян уведомил Японию о плане запуска спутника в период с 27 мая по 4 июня и обозначил три района предполагаемого падения её ступеней. В ноябре 2023 года Северная Корея провела успешный запуск разведывательного спутника «Маллигён-1». Позже Пхеньян объявил о плане запуска в этом году ещё трёх таких спутников.