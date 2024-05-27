Пхеньян сообщил о неудачном запуске спутника

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Предпринятая 27 мая Пхеньяном попытка запустить новый военный разведывательный спутник оказалась неудачной. Как сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на заместителя директора главного государственного управления по аэрокосмической технике КНДР, ракета-носитель нового типа со спутником «Маллигён-1-1», запущенная с космодрома Сохэ, расположенного в районе деревни Тончхан-ни уезда Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто, взорвалась в воздухе на этапе полёта, в котором задействована первая ступень ракеты. Специалисты комитета по подготовке к запуску спутников пришли к предварительному выводу, что причина заключается в ненадёжности элементов недавно разработанного двигателя. Эксперты рассмотрят и другие факторы,- говорится в сообщении. 27 марта в 22:44 по корейскому времени объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК зафиксировал запуск ракеты в южном направлении над Жёлтым морем. Через две минуты после запуска ракета пропала с радаров, а в морской акватории были зафиксированы множественные фрагменты ракеты. Неудачный запуск подтверждают также кадры яркой вспышки в небе, похожей на взрыв, в районе северокорейско-китайской границы, показанные японским телеканалом NHK. Ранее Пхеньян уведомил Японию о плане запуска спутника в период с 27 мая по 4 июня и обозначил три района предполагаемого падения её ступеней. В ноябре 2023 года Северная Корея провела успешный запуск разведывательного спутника «Маллигён-1». Позже Пхеньян объявил о плане запуска в этом году ещё трёх таких спутников.