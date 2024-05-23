США осуждают ракетный запуск Северной Кореи

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США осуждают предпринятый 27 мая Пхеньяном запуск ракеты с использованием баллистических технологий, который нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил представитель госдепартамента США. «Вашингтон продолжит работать с мировым сообществом, чтобы дать Пхеньяну сигнал о том, что его действия только усилят изоляцию страны, поскольку они подрывают стабильность и процветание на Корейском полуострове»,- заявила спецпредставитель США по Северной Корее Джон Пак. Она призвала все страны осудить незаконные северокорейские программы по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а также оказать давление на Северную Корею, чтобы она вступила в серьёзный диалог. Обязательства США по защите РК и Японии остаются неизменными,- подчеркнула Джон Пак. В заявлении Индо-Тихоокеанского командования США говорится, что действия Пхеньяна «повышают напряжённость и дестабилизируют ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами».