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Политика

В структуру МИД РК внесены изменения

Write: 2024-05-28 10:39:18Update: 2024-05-28 10:55:41

В структуру МИД РК внесены изменения

Photo : YONHAP News

Как сообщили 28 мая в министерстве иностранных дел РК, в структуру ведомства внесены некоторые изменения.  Они коснулись, в частности, департамента по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, на который возложены функции анализа информации. Одновременно сокращена численность сотрудников подразделения, которое занимается северокорейско ядерной проблемой. В состав департамента входят четыре отдела:  стратегического и политического планирования, дипломатической разведки, политики Корейского полуострова и международной безопасности. В рамках департамента стратегического и политического планирования создано подразделение по вопросам Индо-Тихоокеанского региона. На департамент международных организаций возложено решение вопросов, связанных с ядерной энергетикой. Вновь создан департамент экономической безопасности, а департамент Северо-Восточной Азии переименован в департамент Северо-Восточной и Центральной Азии. Изменения структуры внешнеполитического ведомства вызваны изменениями дипломатического и геополитического ландшафта. 
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