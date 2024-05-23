В структуру МИД РК внесены изменения

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Как сообщили 28 мая в министерстве иностранных дел РК, в структуру ведомства внесены некоторые изменения. Они коснулись, в частности, департамента по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, на который возложены функции анализа информации. Одновременно сокращена численность сотрудников подразделения, которое занимается северокорейско ядерной проблемой. В состав департамента входят четыре отдела: стратегического и политического планирования, дипломатической разведки, политики Корейского полуострова и международной безопасности. В рамках департамента стратегического и политического планирования создано подразделение по вопросам Индо-Тихоокеанского региона. На департамент международных организаций возложено решение вопросов, связанных с ядерной энергетикой. Вновь создан департамент экономической безопасности, а департамент Северо-Восточной Азии переименован в департамент Северо-Восточной и Центральной Азии. Изменения структуры внешнеполитического ведомства вызваны изменениями дипломатического и геополитического ландшафта.