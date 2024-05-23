Президент ОАЭ прибыл с госвизитом в РК

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28 мая президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл с двухдневным государственным визитом в РК. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, он встретился с руководителями крупных южнокорейских деловых структур, а затем принял участие в официальном ужине от имени президента РК Юн Сок Ёля. 29 мая состоится церемония приветствия главы ОАЭ, в ходе которой подразделение высшего пилотажа южнокорейских ВВС Black Eagles продемонстрирует своё лётное мастерство. В церемонии также примут участие военнослужащие подразделения «Акх», которые проходят службу в ОАЭ. Затем состоятся переговоры глав двух государств, в ходе которых будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сферах энергетики, в том числе, зелёной и атомной, экономике и инвестициях, а также в обороне. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - первый президент ОАЭ, посетивший РК с государственным визитом. В январе прошлого года президент РК Юн Сок Ёль побывал в ОАЭ с государственным визитом, в ходе которого был объявлен план инвестиций в южнокорейскую экономику объёмом 30 миллиардов долларов. В ходе саммита были подписаны 13 меморандумов о взаимопонимании, охватывающих различные области сотрудничества.