Лидеры бизнеса РК и ОАЭ обсудили деловое партнёрство

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28 мая в Сеуле состоялся форум по вопросам бизнеса и инвестиций РК- Объединённые Арабские Эмираты. Лидеры деловых кругов двух стран обсудили пути расширения делового партнёрства в новых отраслях, таких как экологически чистая энергетика и информационно-коммуникационные технологии. В ходе форума южнокорейская компания Medytox, занятая в сфере биотехнологий, и TECOM Group из ОАЭ подписали меморандум о намерениях по инвестиционному проекту строительства в Дубае завода по производству медикаментов. Это результат реализации рабочего соглашения, заключённого во время визита президента РК Юн Сок Ёля в ОАЭ в январе прошлого года. В приветственной речи представитель РК на торговых переговорах Чон Ин Гё напомнил, что в 1980 году, когда страны только установили дипотношения, взаимный товарооборот составлял 200 млн долларов, но сегодня двусторонние отношения вышли на новый уровень стратегического партнёрства, а товарооборот вырос более чем в 100 раз, превысив 20 млрд долларов.