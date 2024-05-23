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В РК будут сокращены административные сборы и отчисления

Write: 2024-05-28 14:30:49Update: 2024-05-28 14:31:25

В РК будут сокращены административные сборы и отчисления

Photo : KBS News

28 мая кабинет министров РК принял 13 поправок в законодательные акты, регулирующие взимание  с граждан различных административных пошлин, сборов и отчислений. Власти решили поэтапно снизить на 1% сборы в фонд развития электроэнергетики, которые входят в оплату за электроэнергию. Благодаря этому расходы частных компаний сократятся на 500 долларов, а домохозяйств, состоящих из четырёх человек, на 6 долларов в год. Аэропортовский сбор, входящий в стоимость авиабилета, будет снижен с 8 до 5 долларов. От уплаты данного сбора будут освобождены дети до 12 лет. Пошлина за оформление пятилетнего загранпаспорта будет отменена, а оформление десятилетнего биометрического паспорта будет стоить не 11, а 9 долларов. В течение трёх лет сбор в фонд помощи пострадавшим в результате ДТП, входящий в стоимость обязательной автостраховки, будет снижен на 50%. Проекты поправок будут направлены в Национальное собрание во второй половине года. 
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