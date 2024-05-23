Розничные продажи увеличились в апреле в РК на 10,8%

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Согласно данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 28 мая, совокупный объем продаж 25 крупнейших южнокорейских офлайн- и онлайн-ритейлеров составил в апреле 15 трлн 380 млрд вон (11 млрд 300 млн долларов). Это на 10,8% больше, чем в том же месяце прошлого года. Продажи онлайн-ритейлеров выросли на 22,2% в годовом исчислении на фоне растущего спроса на туристические услуги в весенний сезон, а также на продовольственную продукцию. Продажи в офлайн-магазинах за тот же период сократились на 0,2%. Продажи универмагов снизились на 2%, а дисконтных сетей, таких как E-Mart и Lotte Mart, на 6,7% по сравнению с прошлым годом. Круглосуточные магазины шаговой доступности сообщили о росте продаж на 5,9%. В апреле на онлайн-платформы пришлось 54% общего объёма продаж. Это на 5% больше, чем за тот же период прошлого года.