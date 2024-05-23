К 2052 году население сократится в 15 регионах РК

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Из-за хронически низкого уровня рождаемости к 2052 году численность населения сократится в 15 из 17 провинций и крупных городов РК, за исключением провинции Кёнгидо и административного города Сэчжона. Согласно отчёту, опубликованному 28 мая национальным статистическим управлением¸ в 2022 году во всех регионах, за исключением Сэчжона, смертность превышала рождаемость. В 2052 году средний возраст жителей провинции Чолла-Намдо составит 64,7 года, провинции Кёнсан-Пукто 64,6 года, а жителей Сеула 56,1 года. Если рождаемость сохранится на нынешнем уровне, численность южнокорейцев в возрасте до 14 лет, которая в 2022 году составила 5 млн 950 тыс. человек, или 11,5% общей численности населения, в 2052 году упадёт до 3 млн 610 тыс. человек и составит лишь 7,8% населения. Число людей старше 65 лет, которое в 2022 году составляло 8 млн 980 тыс. человек, или 17,4% населения, составит 18 млн 860 тыс. человек, или 40,8% населения,- говорится в отчёте.