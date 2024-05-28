Лидеры РК и ОАЭ обсудят укрепление экономических связей

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль и президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудят 29 мая в Сеуле пути стимулирования экономических связей между двумя странами. По данным администрации президента, два лидера сосредоточат внимание на четырёх областях: традиционная и чистая энергетика, атомная энергетика, экономика и инвестиции, а также оборона. По окончании саммита запланировано подписание ряда документов, касающихся развития двусторонних связей в различных областях. Глава ОАЭ прибыл в Сеул 28 мая. В тот же день он встретился с лидерами южнокорейских деловых кругов и присутствовал на официальном ужине от имени президента РК. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - первый президент ОАЭ, посетивший Сеул с государственным визитом. В январе прошлого года президент РК Юн Сок Ёль побывал в ОАЭ с государственным визитом, в ходе которого был объявлен план инвестиций в южнокорейскую экономику объёмом 30 миллиардов долларов. ОАЭ – 14-й по величине торговый партнёр РК. В 2023 году объём двусторонней торговли составил 20 млрд 800 млн долларов.