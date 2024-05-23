РК и Грузия обсуждают соглашение об экономическом партнёрстве

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С 29 по 31 мая в Сеуле проходит второй раунд переговоров по подготовке соглашения об экономическом партнёрстве между РК и Грузией. Делегации на переговорах возглавляют координатор по соглашениям о свободной торговле министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Боп Мин и заместитель министра экономики и устойчивого роста Грузии Геннадий Арбеладзе. О начале переговоров было объявлено в ноябре прошлого года. В феврале этого года состоялся их первый раунд, а в апреле – промежуточные консультации. В ходе нынешнего раунда обсуждаются 13 основных пунктов будущего соглашения, включая происхождение товаров и цифровую торговлю. Хотя соглашение об экономическом партнёрстве охватывает меньший объём областей по сравнению с традиционным соглашением о свободной торговле, оно предоставит южнокорейским компаниям шанс выйти в обширные регионы Европы и Ближнего Востока. В прошлом году южнокорейско-грузинский товарооборот составил 210 млн долларов.