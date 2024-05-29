РК и ОАЭ договорились о всеобъемлющем экономическом партнёрстве

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Президент РК Юн Сок Ёль и его коллега из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели 29 мая переговоры в Сеуле, в ходе которых обсуждались главным образом вопросы экономического сотрудничества. Их основным итогом стало подписание соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве. ОАЭ - первая арабская страна, подписавшая торговое соглашение с РК. Подписаны также 19 меморандумов о взаимопонимании, охватывающих такие сферы как инвестиции, традиционная и ядерная энергетика, оборона, технологии, борьба с изменением климата и культурные обмены. Среди них документ, предусматривающий строительство на южнокорейских верфях шести танкеров для перевозки сжиженного природного газа на сумму около 1,5 млрд долларов. В ходе саммита было подтверждено обязательство ОАЭ инвестировать в южнокорейскую экономику 30 млрд долларов. Договорённость об этом была достигнута в ходе визита южнокорейского лидера в ОАЭ в январе 2023 года. Кроме того, суверенный фонд Mubadala Investment пообещал инвестировать в РК более 6 млрд долларов. Стороны договорились сотрудничать в проекте создания мощностей для хранения и переработки нефти. ОАЭ – 14-й по величине торговый партнёр РК. В 2023 году объём двусторонней торговли составил 20 млрд 800 млн долларов.