Расчёты банковскими картами за рубежом выросли на 12,6%

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По данным Банка Кореи, опубликованным 29 мая, в первом квартале текущего года сумма оплат, произведённых южнокорейцами за рубежом с помощью банковских карт, включая кредитные и дебетовые, составила 5 млрд 180 млн долларов. Это на 12,6% больше, чем за тот же период прошлого года, но на 0,1% меньше, чем в предыдущем квартале. Сокращение расходов по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено сокращением прямых онлайн-покупок на зарубежных торговых сайтах. Их объём составил за первые три месяца года 1 млрд 240 млн долларов, что на 16,6% меньше, чем в предыдущем квартале. Сокращение прямых онлайн-покупок компенсировало рост расходов граждан РК, выезжавших в зарубежные страны. Их численность составила в первом квартале 7 млн 420 тыс. человек, что на 13,9% больше, чем в предыдущем квартале. В результате общая сумма оплат банковскими картами за рубежом практически не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом. Использование дебетовых карт увеличилось за тот же период на 5,6%, а кредитных карт сократилось на 1,8%.