Сенатор США предлагает направить в РК тактическое ядерное оружие

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Поскольку немедленного дипломатического решения северокорейских проблем не предвидится, США должны обеспечить стабильность на Корейском полуострове иными средствами. Это, в частности, проведение регулярных военных учений США и РК, сохранение постоянного военного присутствия США на Корейском полуострове и передислокация туда американского тактического ядерного оружия. Об этом заявил 29 мая член комитета по вооружённым силам Сената США, республиканец Роджер Уикер. Подчеркнув необходимость «существенных» корректировок в структуре вооружённых сил США, он призвал к переговорам с РК, Японией и Австралией, чтобы оценить их готовность участвовать в противодействии региональным ядерным угрозам. Международные санкции, которые должны были нанести ущерб экономике Северной Кореи, оказались неэффективными, потому что Россия и Китай отказываются их выполнять,- добавил Роджер Уикер. Он также предложил увеличить оборонный бюджет США в 2025 финансовом году.