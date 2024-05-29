Представители РК, США и Японии обсудили ракетные пуски КНДР

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30 мая представители правительств РК, США и Японии по урегулированию северокорейских проблем обсудили по телефону вопросы совместного реагирования на усиление ракетной активности Пхеньяна. Директор департамента Северной Кореи МИД РК Ли Чжун Иль, заместитель спецпредставителя США по северокорейским вопросам Джун Пак и директор департамента Азии и Океании министерства иностранных дел Японии Юкия Хамамото выразили озабоченность обострением ситуации в регионе после попытки Пхеньяна запустить ракету с военным разведывательным спутником, которая взорвалась в воздухе. 30 мая Северная Корея запустила около десяти баллистических ракет малой дальности в направлении Восточного моря. Участники переговоров осудили ракетные пуски Северной Кореи как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, назвав их угрозой миру и безопасности с регионе. Южнокорейский представитель заявил, что Сеул готов противостоять любым провокациям со стороны Севера.