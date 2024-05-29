В саммите РК-Африка примут участие 48 стран

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Представители 48 стран примут участие в саммите РК-Африка, который пройдёт в Сеуле 4-5 июня. В состав Африканского союза входят 55 стран, но представители семи из них не смогли принять приглашение на саммит по внутриполитическим причинам. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, это будет крупнейшее международное мероприятие с начала нахождения Юн Сок Ёля на посту главы государства. В Сеул прибудут монархи и президенты 25 стран, и президент РК планирует встретиться с каждым из них. Лидеры Сьерра-Леоне, Танзании, Эфиопии и Мавритании совместят участие в саммите с официальными визитами в РК. Политический саммит состоится 4 июня, а бизнес-саммит, организаторами которого являются министерство промышленности, торговли и энергетики, а также Корейская ассоциация международной торговли, пройдёт 5 июня. В рамках саммита пройдут 13 мероприятий, в том числе, Корейско-африканский молодёжный форум стартапов, Глобальный форум лидеров в области информационно-коммуникационных технологий, Туристический форум и Сельскохозяйственная конференция.