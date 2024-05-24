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Экономика

В РК растёт производство и падают розничные продажи

Write: 2024-05-31 10:26:20Update: 2024-05-31 10:29:25

В РК растёт производство и падают розничные продажи

Photo : Getty Images Bank

По данным, опубликованным 31 мая национальным статистическим управлением, промышленное производство выросло в РК в апреле на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении рост составил 3,1%. Производство автомобилей увеличилось на 8,1%, а продукции химической промышленности на 6,4%, но производство полупроводников сократилось на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство в сфере услуг выросло за тот же период на 0,3%. Розничные продажи, которые являются показателем частных расходов, упали на 1,2% в месячном исчислении, и на 2,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это произошло главным образом из-за сокращения спроса  на автомобили и другие товары длительного пользования. Инвестиции в производственные мощности сократились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как инвестиции в строительство увеличились за тот же период на 5%. 
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