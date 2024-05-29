США не планируют размещать ядерное оружие в РК

США не планируют размещать тактическое ядерное оружие на Корейском полуострове. Об этом сообщил 30 мая представитель госдепартамента США Ведант Патель, комментируя недавние заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва может рассмотреть дополнительные меры ядерного сдерживания в случае размещения американских баллистических ракет средней дальности наземного базирования в Индо-Тихоокеанском регионе. Как подчеркнул Патель, «в настоящее время США не считают необходимым возвращение ядерного оружия в Индо-Тихоокеанский регион». Дебаты по поводу направления ядерного оружия США в РК возобновились, когда сенаторы-республиканцы выдвинули данную идею для сдерживания северокорейских угроз. Тактическое ядерное оружие США было выведено с Корейского полуострова в 1991 году. С тех пор РК придерживается безъядерного статуса, полагаясь на обязательства США по обеспечению безопасности союзника.