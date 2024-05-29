РК будет развивать безуглеродную энергетику

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До 2038 года РК будет обеспечивать более 70% потребностей в электроэнергии за счёт безуглеродных источников – атомных, солнечных и ветровых. Для достижения этой цели планируется построить до трёх новых ядерных реакторов. В настоящее время в стране имеются 26 реакторов, четыре из которых находятся в стадии строительства. В 2038 году на этот сектор будет приходиться 35,6% общего объёма производства электроэнергии по сравнению с 31,8%, ожидаемыми в 2030 году. Учитывая, что строительство ядерного реактора обычно занимает около 14 лет, включая время, необходимое для обеспечения безопасности объекта, запланированные реакторы могут быть введены в эксплуатацию к намеченному сроку, если правительство начнёт процесс в этом году. К 2035 году планируется запустить малый модульный ядерный реактор мощностью 0,7 гигаватт. РК снизит зависимость от зарубежного ископаемого топлива и повысит уровень энергетической безопасности. Доля угольной энергетики упадёт с 33,2% в 2023 году до 10,3% процента в 2038 году.