Президент РК встретился с лидерами Танзании и Эфиопии

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2 июня президент РК Юн Сок Ёль встретился с лидерами Танзании и Эфиопии. В первой половине дня он побеседовал за завтраком с танзанийским коллегой Самией Хасан Сулуху. По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании по вопросу стабильных поставок ключевых минеральных ресурсов. Юн Сок Ёль выразил надежду на скорейшее заключение соглашения об экономическом партнёрстве, переговоры по подготовке которого стороны уже начали. Самия Хасан Сулуху выразила надежду на более активное участие южнокорейских компаний в проектах по развитию экономики Танзании. Во второй половине дня Юн Сок Ёль встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Саммит РК-Африка, в котором примут участие представители 48 стран, будет проходить 4-5 июня в Сеуле. 31 мая южнокорейский лидер встретился с президентом Сьерра-Леоне. В преддверии и в ходе саммита он встретится в общей сложности с главами 25 стран.