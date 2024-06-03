РК, США и Япония осудили действия Пхеньяна

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Заместители глав внешнеполитических ведомств РК, США и Японии Ким Хон Гюн, Курт Кэмпбелл и Масатака Окано осудили неконструктивные действия Пхеньяна, включая попытку запуска разведывательного спутника и запуски баллистических ракет. Трёхсторонние переговоры состоялись 31 мая в окрестностях Вашингтона. По их итогам было принято совместное заявление. В нём зафиксирована приверженность Сеула, Вашингтона и Токио полной денуклеаризации Корейского полуострова и содержится призыв к Пхеньяну вступить в предметный диалог без предварительных условий. В целях дальнейшего укрепления трёхстороннего сотрудничества принято решение начать работу над разработкой параметров постоянно действующего координирующего органа. Высокопоставленные дипломаты из трёх стран высказались в поддержку поисков альтернативы расформированной экспертной группе ООН, которой поручено следить за соблюдением санкций против Северной Кореи. Они договорились работать над поисками эффективного механизма контроля за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН.