Юн Сок Ёль: У побережья Пхохана хранятся огромные запасы нефти и газа

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У юго-восточного побережья РК в районе города Пхохана имеются огромные запасы нефти и газа. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 3 июня на брифинге в Сеуле. Сославшись на данные зарубежной исследовательской компании, глава государства сказал, что недра залива Ёнгиль могут содержать до 14 миллиардов баррелей нефти и газа. Этого количества полезных ископаемых достаточно для удовлетворения потребностей РК в газе в течение 29 лет и в нефти в течение четырёх лет. О высокой вероятности наличия месторождений нефти и газа вокруг газового месторождения в Восточном море было объявлено в феврале прошлого года, после чего ведущей компании по оценке глубоководных запасов полезных ископаемых было поручено провести углублённое геофизическое исследование,- сказал Юн Сок Ёль. Министерство промышленности, торговли и энергетики приняло план разведочного бурения, предварительные результаты которого ожидаются к первой половине следующего года.