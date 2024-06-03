Компании малого бизнеса получат дополнительную поддержку

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Правительство РК расширит налоговые льготы и индивидуальную поддержку компаний малого бизнеса, чтобы помочь им стать средними компаниями второго эшелона. Им помогут создать качественные рабочие места и стимулировать темпы роста. Комплекс мер поддержки был представлен на заседании министров экономического блока, которое состоялось 3 июня под председательством вице-премьера, министра планирования и финансов Чхве Сан Мока. Он призвал, в частности, предоставить экспортёрам дополнительно 7 триллионов вон (5 миллиардов долларов). Число компаний малого бизнеса, ставших компаниями второго уровня, сократилось с 313 в 2017 году до 87 в 2022 году, и правительство стремится более чем удвоить это число с помощью «проекта лестницы корпоративного роста». В соответствии с ним, будет продлён льготный период, в течение которого средние компании второго уровня смогут пользоваться теми же налоговыми льготами, что и компании малого бизнеса, с нынешних трёх до пяти лет. Правительство также предоставит налоговые льготы на научно-исследовательские проекты для компаний второго эшелона в течение трёх лет после окончания льготного периода. Различные стимулы, в том числе гранты на наем и субсидии на развитие технологий, будут распространены на компании второго уровня, которые в настоящее время доступны лишь малому бизнесу. Правительство решило также отменить тарифы на импорт нафты и сжиженного нефтяного газа до конца 2024 года в рамках системы тарифных квот.