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Корея: Юг-Север

СНБ РК решил приостановить действие соглашения от 2018 года

Write: 2024-06-03 15:05:06Update: 2024-06-03 17:12:58

СНБ РК решил приостановить действие соглашения от 2018 года

Photo : YONHAP News

3 июня Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте РК принял решение приостановить действие межкорейского соглашения о снижении военной напряжённости от 19 сентября 2018 года в ответ на массовую отправку Северной Кореей воздушных шаров с мусором и отходами на южнокорейскую территорию. Данное решение было принято после консультаций с представителями ряда министерств. Оно будет представлено 4 июня на утверждение кабинета министров. Действие соглашения должно быть приостановлено до тех пор, пока взаимное доверие между двумя Кореями не будет восстановлено,- говорится в сообщении СНБ. С 30 мая Северная Корея отправила на Юг около тысячи воздушных шаров с мусором и отходами в ответ на действия южнокорейских активистов, отправляющих на Север воздушные шары с пропагандистскими листовками. Приостановка действия соглашения позволит проводить военные учения вблизи военной демаркационной линии и возобновить пропагандистское вещание в направлении Северной Кореи.
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